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Британская нечисть, как она есть: чего боятся жители Соединенного Королевства

Британская нечисть, как она есть: чего боятся жители Соединенного Королевства

Древняя мифология Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса многогранна и причудлива. Местные племена и народы, а также многочисленные гости, прошенные и не очень, внесли свой вклад в формирование местных легенд, поверий и обычаев.

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