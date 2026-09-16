Аргументы недели Социальный туризм по-мигрантски: во что обходится России ввоз семей мигрантов? Встреча главы миграционной службы Андрея Кикотя с президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердила: тема миграции остается в числе абсолютных приоритетов государственной повестки.
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