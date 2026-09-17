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Русский Днепропетровск

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В наемницы ради красивой фигуры: зачем колумбийки гибнут на Украине

В наемницы ради красивой фигуры: зачем колумбийки гибнут на Украине

Денис Давыдов, Андрей Хрусталёв 16 сентября 2026 г.   О том, что мобилизациb женщин в ВСУ не предвидится, представители украинской власти заявляют буквально ….

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