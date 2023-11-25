Автономный робот-экскаватор мастерски возвел 6-метровую стену из валунов Команда исследовательского института ETH в Цюрихе модифицировала 12-тонный экскаватор Menzi Muck M545, чтобы провести удивительный эксперимент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии