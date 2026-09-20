Трагедия в Томской области: Медведь разорвал двух мужчин. Шокирующие подробности

СК: Медведь насмерть разодрал двух мужчин в Томской области.18 сентября 44-летний работник фермы отправился искать медведя в лесном массиве возле деревни Север Томской области, но домой не вернулся.
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