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Царьград

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Украинский солдат: "Мы уже проиграли войну из-за всех погибших"

Украинский солдат: "Мы уже проиграли войну из-за всех погибших"

Испанская газета Pais цитирует украинского солдата, который признал поражение ВСУ в конфликте с Россией из-за многочисленных потерь.

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