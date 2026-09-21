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Царьград

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Суд в Махачкале условно приговорил двоих за хищение 7,8 млн рублей

Суд в Махачкале условно приговорил двоих за хищение 7,8 млн рублей

В Махачкале суд приговорил руководителя ООО "Цифровизация" и его соучастника к 4 годам условно за мошенничество с ПО на сумму 7,8 млн рублей.

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