Сколько лет собаке по человеческим меркам: таблица и признаки возраста

Возраст собаки не всегда написан в паспорте, особенно если пёс попал к вам с улицы или из приюта. Рассказываем, как ветеринары определяют возраст по зубам, глазам и мышцам и почему старое правило «умножь на 7» при переводе в человеческие года больше не работает.