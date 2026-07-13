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Сколько лет собаке по человеческим меркам: таблица и признаки возраста

Возраст собаки не всегда написан в паспорте, особенно если пёс попал к вам с улицы или из приюта. Рассказываем, как ветеринары определяют возраст по зубам, глазам и мышцам и почему старое правило «умножь на 7» при переводе в человеческие года больше не работает.

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