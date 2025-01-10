Петербург получит субсидии из федерального бюджета на повышение производительности труда

А также на модернизацию Службы занятости Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал ряд постановлений городского правительства об одобрении проектов соглашений с федеральным центром по выделению субсидий из федерального бюджета бюджету Петербурга для реализации национальных проектов, сообщает 10 января пресс-служба Смольного.