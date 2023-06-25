Где закрепиться на зарубежных рынках

Поиск новых рынков сбыта, экспорт через франчайзинг, повышение эффективности участия в выставках, перспективы продажи на мировых рынках цифровых продуктов, условия получения субсидий от государства и нюансы расчетов ВЭД — вот далеко не полный список вопросов, которые активно обсуждали уральские предприниматели вместе с тридцаткой экспертов ВЭД в рамках Пятого ежегодного форума «Экспортный марафон» 8 июня в Екатеринбурге.