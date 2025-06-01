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Лайма Вайкуле «прогорает» – даже Пугачёва и Верка Сердючка не помогли

Лайма Вайкуле «прогорает» – даже Пугачёва и Верка Сердючка не помогли

  У Лаймы Вайкуле не клеится бизнес. Она уж так старалась быть главной звездой Латвии, уж так хотела стать «историей успеха» Юрмалы, но вдруг оказалось, что все эти так называемые «курорты» прибалтийские – это лишь с точки зрения русских – курорты.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Нет ничего глупее «сильно умных» людей! «Сильно умный» - это придурок, который поставил свой ум выше людей, обстоятельств и самой реальной жизни!
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12 час.
Федор Николаев
Старая кляча вайка лайкаЛи живая еще? Никогда не была певицей, щелкающая рылом!🤣
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11 час.
Jolie
тьфу!
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11 час.
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