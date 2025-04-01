Марина Кравец раскрыла, как хочет изменить свою жизнь

Известная актриса и юмористка Марина Кравец поделилась своими планами на будущее в шоу «УТРО. ТНТ». В 2025 году артистка намерена уделить больше внимания семье и материнству, при этом не оставляя профессиональную деятельность.
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