Маркетолог Волошанина сообщила, на чем россияне не готовы экономить

Специалист рассказала про изменения спроса на товары Покупатели начинают выбирать как локальные марки, так и собственные торговые марки (СТМ) крупных ритейлеров, которые зачастую выставляются на полках по самым доступным ценам, сказала радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.
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