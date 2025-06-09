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Петербургский дневник

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Маркетолог Волошанина сообщила, на чем россияне не готовы экономить

Маркетолог Волошанина сообщила, на чем россияне не готовы экономить

Специалист рассказала про изменения спроса на товары Покупатели начинают выбирать как локальные марки, так и собственные торговые марки (СТМ) крупных ритейлеров, которые зачастую выставляются на полках по самым доступным ценам, сказала радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

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