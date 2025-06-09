Маркетолог Волошанина сообщила, на чем россияне не готовы экономить

Специалист рассказала про изменения спроса на товары Покупатели начинают выбирать как локальные марки, так и собственные торговые марки (СТМ) крупных ритейлеров, которые зачастую выставляются на полках по самым доступным ценам, сказала радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.