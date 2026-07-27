‼️🇷🇺🏴☠️ Массированная атака БПЛА на Белгород: ранены 12 человек, включая двух детей ▪️Одна женщина получила помощь на месте, остальные госпитализированы с различными травмами.
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‼️🇷🇺🏴☠️ Массированная атака БПЛА на Белгород: ранены 12 человек, включая двух детей ▪️Одна женщина получила помощь на месте, остальные госпитализированы с различными травмами.
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