В Сочи два стаффорда искусали пенсионерку

В Сочи два стаффорда искусали пенсионеркуВ Сочи жертвой домашних собак стала пенсионерка. Предварительно, в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке два стаффорда набросились на 62-летнюю местную жительницу и искусали ее.
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