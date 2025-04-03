В Сочи два стаффорда искусали пенсионерку

В Сочи два стаффорда искусали пенсионеркуВ Сочи жертвой домашних собак стала пенсионерка. Предварительно, в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке два стаффорда набросились на 62-летнюю местную жительницу и искусали ее.