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Русская Семёрка

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«Русские немцы»: чем они так удивили коренных жителей Германии

Когда в конце 1980‑х и особенно в 1990‑е годы в Германию хлынул поток переселенцев из бывшего СССР, обозначенных в официальных документах как «поздние переселенцы» (Spätaussiedler), коренное население столкнулось с явлением, которое поначалу казалось почти парадоксальным: перед ними были люди, называвшие себя немцами, говорившие на немецком — но при этом во многом «другие».

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