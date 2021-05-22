Скончался ещё один рабочий после ЧП под Таганрогом

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыОбществоСкончался ещё один рабочий после ЧП под Таганрогом Число погибших при ремонте очистных сооружений в селе Дмитриадовка Ростовской области выросло до 11 человек.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsnip snapсейчас скажут ..они сами туда полезли .. без наряда допуска и т.д короче шишки не пострадаютЕлена Мамонованеужели там не было инженера по безопасности,как их туда опустили без средств защитыКомментировать
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