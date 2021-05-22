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Скончался ещё один рабочий после ЧП под Таганрогом

Скончался ещё один рабочий после ЧП под Таганрогом

Число погибших при ремонте очистных сооружений в селе Дмитриадовка Ростовской области выросло до 11 человек.

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snip snap
сейчас скажут ..они сами туда полезли .. без наряда допуска и т.д короче шишки не пострадают
Елена Мамонова
неужели там не было инженера по безопасности,как их туда опустили без средств защиты

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