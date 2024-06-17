Россияне стали более лояльны к служебным романам, выяснили специалисты сервиса SuperJob. Каждому второму работодателю нет дела до романтических отношений сотрудников, каждый третий не осуждает романы между руководством и подчиненными.
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