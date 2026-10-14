Муниципальное предприятие «Энергия» обязали незамедлительно подготовить котельную к отопительному сезону 2026–2027 годов и обеспечить запуск тепла в домах, а жителей микрорайона уведомят о введении режима повышенной готовности.
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