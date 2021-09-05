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Почему тот, кто вкладывает в близких всю душу, в итоге остается в одиночестве

Почему тот, кто вкладывает в близких всю душу, в итоге остается в одиночестве

Почему тот, кто вкладывает в близких всю душу, в итоге остается в одиночестве.Все хорошо, что в меру…Преподобным Оптинским старцам приписывают такое высказывание: «Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся сердцем ни к кому и ни к чему».

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Сергей Дмитриев
Самоделка: "Входя в чьё-то положение, хорошенько подумайте, как будете из него выходить."

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