Почему тот, кто вкладывает в близких всю душу, в итоге остается в одиночестве.Все хорошо, что в меру…Преподобным Оптинским старцам приписывают такое высказывание: «Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся сердцем ни к кому и ни к чему».