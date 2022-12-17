ACB. «Обрадойро» – «Ховентуд», «Мурсия» встретится с «Гран-Канарией» и другие матчи

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча. «Обрадойро» примет «Ховентуд», «Мурсия» дома встретится с «Гран-Канарией».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх