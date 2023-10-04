Двум цементным заводам Новороссийска грозят оборотные штрафы за повышение цен

Производитель стройматериалов попал в прицел Федеральной антимонопольной службы.В отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах "Газметаллпроект" возбуждено дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке по п.
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