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Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием

Политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал свое мнение по поводу заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл "газовый кран" для Германии.

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