Братья, что случилось? Может, вы свернули не туда?

Просмотрела с утра ленту. Некий дагестанский журналист Исрафил Исрафилов (никогда раньше о нём не слышала) пишет что рафик неувиноватый ругает неких "федеральных экспертов", которые якобы настраивают всю страну против "Дагестана, республики, которая в 1999 году встала на защиту российской государственности и дала отпор международным боевикам.