Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • dverry garry
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Братья, что случилось? Может, вы свернули не туда?

  Просмотрела        с   утра  ленту.        Некий  дагестанский     журналист Исрафил  Исрафилов  (никогда  раньше  о  нём  не  слышала)  пишет  что  рафик  неувиноватый   ругает    неких   "федеральных  экспертов",  которые    якобы     настраивают   всю    страну  против   "Дагестана, республики, которая в 1999 году встала на защиту российской государственности и дала отпор международным боевикам.

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