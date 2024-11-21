В Краснобаковском округе Нижегородской области газифицировали два села

Специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Дмитриевское и Чемашиха Краснобаковского муниципального округа и уже подключили новых потребителей.
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