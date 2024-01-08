Полицейские в Саратове отстреливались от разъярённого пьяного водителя

Пьяный мужчина накинулся на инспекторов с ножом.фото: duma.gov.ru--> Саратовским полицейским пришлось открыть огонь из-за пьяного водителя: пытаясь избежать задержания, тот напал на стражей порядка с ножом, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии