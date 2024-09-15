Что нашли у друга Тимура Иванова? Квартира у Кремля и участок с видом на затопленную колокольню

У фигуранта дела экс-замглавы МО Иванова нашли квартиру около Кремля за ₽250 млн Фигурант дела бывшего замминистра МО Тимура Иванова предприниматель Сергей Бородин владеет элитной квартирой в историческом особняке около Кремля, участками на Новой Риге и на берегу Волги.
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