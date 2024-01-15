В России производство коньяка выросло на 35%

Это показатель за декабрь, в целом за 2023 год производство сократилось на 0,7%Производство коньяка в России в декабре 2023 года выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, до 994,5 тысячи декалитров (дал), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.