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В России производство коньяка выросло на 35%

В России производство коньяка выросло на 35%

Это показатель за декабрь, в целом за 2023 год производство сократилось на 0,7%Производство коньяка в России в декабре 2023 года выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, до 994,5 тысячи декалитров (дал), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

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