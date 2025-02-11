Артиллеристы "Севера" рассказали об уничтожении ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки "Север" продолжают уничтожать ВСУ в Курской области и приграничных территориях.
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