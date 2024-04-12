Apple добавят функцию Activation Lock. Она будет блокировать детали

Apple будет блокировать детали в украденных айфонах, чтобы их было невозможно повторно использоватьApple анонсировали изменения в процессе ремонта своих устройств — теперь сервисные центры смогут использовать для ремонта устройств уже бывшие в употреблении детали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии