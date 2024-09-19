Предлагающий «блокаду Ленинграда 2.0» эстонский генерал исходит из того, что Россия не даст жёсткий ответ Итак, эстонский генерал по фамилии Мерило, выступил с предложением о разработке плана по перекрытию Балтийского моря для Военно-морского флота России.
Комментарии
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Виктор Тимошевский
У них осеннее обострение,или Джо Альцгеймерович костей подкинул этим щенкам.То Ландсбергис решил пойти приступом на Россию всеми своими 7 тыс гвардейцами 4 вертолетами и 40 танками. Теперь вот этот не то Мерило,скорее Пе@рило Балтику решил нам перекрыть. Только латыши тормозят,за птицами на истребителях гоняются.Но ,очевидно что то тоже придумают,как только кость им кинут.
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18 час.
t
tolip
Ну и рожа..кирпича просит..
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18 час.
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