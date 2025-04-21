Прямо в аэропорту россияне узнают, что их не выпускают за границу: что делать

На носу сезон отпусков, а количество российских туристов, которых не выпускают за рубеж прямо в аэропорту, только увеличивается – об этом сообщают сами отпускники и подтверждает служба судебных приставов .
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