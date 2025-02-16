Знаменитые картины Репина, Шишкина и Айвазовского привезли в Новосибирск

Возможность увидеть картины великих художников появилась у жителей Новосибирска. В столицу Сибири из собраний Иркутского художественного музея привезли 70 произведений середины XIX − первой половины XX века.
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