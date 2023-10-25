Налаживание контактов с Витебским регионом.

Состоялся рабочий визит председателя Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´, заместителя председателя регионального отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ Ирины Русакович на родину Марка Шагала.
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