Недополучила внимания отца: как молодая супруга Евгения Петросяна решилась на брак со стариком

OdnaminytaДети и семьяНедополучила внимания отца: как молодая супруга Евгения Петросяна решилась на брак со старикомСначала она работала системным администратором на сайте Елены Степаненко, а затем начала работать на Евгения Вагановича.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Козина (Дейнега)Всего лишь, молодая жена не молодого, знаменитого артиста. Миленькая, с игривой ямочкой на щечке, с добрыми весёлыми глазами и милой улыбкой. Жена как жена, сыночка родила. Мне нравится. Петросяну нравится. Ну и пусть будут счастливы! Это чужая жизнь, вам там делать нечего. Но ведь все писаки пеной исходят, описывают женщину, как ветеринары, болезни у лошади. Осталось зубы посчитать и выяснить наличие прививок с детского сада. Почему-то её бедность, как бельмо у каждого писаки, она преподносится , как ущербность, или инвалидность. Главное, не обложка у книги, а её содержание. Постыдились бы. Посмотрите на себя, на свои изъяны, тоже мне, ангелы небесные. Хотя, изъяны мозга и и низкие качества души авторов , уже видны по статьям, вот таким статьям.Комментировать
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