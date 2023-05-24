Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Улыбка и изгиб губ — копия папа»: общественность обсуждает тайно рожденную дочь Петра Чернышева

«Улыбка и изгиб губ — копия папа»: общественность обсуждает тайно рожденную дочь Петра Чернышева

Пётр Чернышев тщательно оберегает прайвеси своей семьи. Последние годы его супруга, знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк, борется с тяжёлым заболеванием, однако всё это время Пётр хранит молчание и не подпускает к любимой женщине журналистов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх