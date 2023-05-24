«Улыбка и изгиб губ — копия папа»: общественность обсуждает тайно рожденную дочь Петра Чернышева

Пётр Чернышев тщательно оберегает прайвеси своей семьи. Последние годы его супруга, знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк, борется с тяжёлым заболеванием, однако всё это время Пётр хранит молчание и не подпускает к любимой женщине журналистов.