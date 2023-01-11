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Уорд-Проуз про 2:0 с «Сити»: «Мы полностью заслужили победу. Такие матчи всегда особенные, когда есть проблемы в лиге»

Джеймс Уорд-Проуз прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги. «Особенный вечер.

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