Аварийный переход в Тункинском районе закрыт для грузового транспорта из-за наводнения

Ситуация вокруг аварийного перехода в Тунке остается напряженной. Администрация района призывает к немедленному решению проблемы, поскольку подъем воды может привести к разрушению дороги, которая является ключевой транспортной артерией для сельского поселения Далахай.
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