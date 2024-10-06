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Плохой год: эксперты объяснили рост цен на красную икру в России

Плохой год: эксперты объяснили рост цен на красную икру в России

Цены на красную икру в России выросли за год на 25% и это не предел. К Новому году востребованный на праздник деликатес подорожает еще на 10%, рассказал «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.

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