Плохой год: эксперты объяснили рост цен на красную икру в России

Цены на красную икру в России выросли за год на 25% и это не предел. К Новому году востребованный на праздник деликатес подорожает еще на 10%, рассказал «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.
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