Знай наших 💪 Наш земляк, выпускник СК "Школа Бокса" г. Новоаннинский Щербаков Максим Мастер Спорта России по боксу!!! С 31 августа по 4 сентября в городе Сочи прошли всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет, посвященные памяти лётчика-космонавта СССР В.