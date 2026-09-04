Знай наших 💪 Наш земляк, выпускник СК "Школа Бокса" г. Новоаннинский Щербаков Максим Мастер Спорта России по боксу!!! С 31 августа по 4 сентября в городе Сочи прошли всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет, посвященные памяти лётчика-космонавта СССР В.
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