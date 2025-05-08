В Калуге разыскивают 26-летнего без вести пропавшего мужчину

В Калуге ведутся поиски без вести пропавшего 26-летнего мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". Павел Николаевич #Борисов из района Мстихино города Калуги пропал 14 апреля, с тех пор его судьба неизвестна.