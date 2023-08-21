Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск можно считать столицей Сибири

rМ

ruslava Митькина

Я за то, чтобы Новосибирск был столицей, но для этого надо заменить амебных работников администраций, реагирующих только на собственное благополучие, заставить ездить их на общественном транспорте из одного конца города в другой по 1,5, 2, а то и 3 часа, по всем маршрутам, стоять под дождем на неблагоустроенных остановках по 30-40 минут, в воде, потому что не работают ливневки, а то их вообще нет, обходиться без лавочек , чтобы они обратили внимание на то, что большинство маршруток - это нацмены, мнящие себя хозяевами в городе ........остановлюсь и на этом, итак все понятно. Так что, прежде чем выдвигаться в столицы, наведите у себя порядок!