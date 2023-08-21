Губернатор Новосибирской области назвал несколько фактов, которые указывают на то, что не Красноярск, а именно Новосибирск является столицей Сибири.
Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск можно считать столицей Сибири
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Я за то, чтобы Новосибирск был столицей, но для этого надо заменить амебных работников администраций, реагирующих только на собственное благополучие, заставить ездить их на общественном транспорте из одного конца города в другой по 1,5, 2, а то и 3 часа, по всем маршрутам, стоять под дождем на неблагоустроенных остановках по 30-40 минут, в воде, потому что не работают ливневки, а то их вообще нет, обходиться без лавочек , чтобы они обратили внимание на то, что большинство маршруток - это нацмены, мнящие себя хозяевами в городе ........остановлюсь и на этом, итак все понятно. Так что, прежде чем выдвигаться в столицы, наведите у себя порядок!
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