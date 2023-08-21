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Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск можно считать столицей Сибири

Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск можно считать столицей Сибири

Губернатор Новосибирской области назвал несколько фактов, которые указывают на то, что не Красноярск, а именно Новосибирск является столицей Сибири.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Я за то, чтобы Новосибирск был столицей, но для этого надо заменить амебных  работников администраций, реагирующих только на собственное благополучие, заставить ездить их на общественном транспорте из одного конца города в другой по 1,5, 2, а то и 3 часа, по всем маршрутам, стоять под дождем на неблагоустроенных остановках по 30-40 минут, в воде, потому что не работают ливневки, а то их вообще нет, обходиться без лавочек , чтобы они обратили внимание на то, что большинство маршруток - это нацмены, мнящие себя хозяевами в городе ........остановлюсь и на этом, итак все понятно. Так что, прежде чем выдвигаться в столицы, наведите у себя порядок!
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