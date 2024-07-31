В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России лиц.Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может грозить его лишением.
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