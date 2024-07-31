Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Отправить на СВО для реабилитации. Там их наши бойцы быстро научат Родину любить. Это не пенсионеров немощных избивать."Чуть ли не смеёт...
  • Сергей Туренко
    Нужно прекратить финансировать этот шабаш извращенцев. Будущего у МОК нет. Игры БРИКС+ скоро заменят этот шабаш и ста...В МОК снова решил...
  • Сергей Туренко
    Похоже что наши правоохранительные органы и ФСБ очень плохо взаимодействуют с анологичными службами Таджикистана, Узб..."Брошен вызов": Г...

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России лиц.Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может грозить его лишением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Сама возможность оказаться урюку на ЛБС сильно сократит &quot;очередь&quot; за гражданством РФ! Заплати конские деньги и вали на войну? Нет, чебуреки не станут воевать, они же сюда байствовать приезжают...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх