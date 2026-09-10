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Пожар в районе телевышки в Новороссийске потушен: что уже известно

Пожар в районе телевышки в Новороссийске потушен: что уже известно

Пожары у телевышки и на горе Колдун уже полностью ликвидированы. Лесной пожар в Анапском лесничестве локализован, идет борьба с очагами тления.

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