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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области две матери предстанут перед судом за покупку мотоциклов своим детям-подросткам

Женщины купили сыновьям питбайк и мотоцикл, хотя те не имели водительских прав и навыков управления. В результате оба подростка попали в аварии и получили травмы.

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