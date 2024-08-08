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  • cto talykova
    Ура!!! Счастья,здоровья,успехов ему и докторам, которые это сделали.!Чемпиону Европы п...
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    Долго ждать придется. Население приграничное вооружите, оно само разгонит этих собак.«Попали в котел»:...

«Не должно быть никаких ограничений». Медведев назвал важное политическое последствие атаки ВСУ на Курскую область

«Не должно быть никаких ограничений». Медведев назвал важное политическое последствие атаки ВСУ на Курскую область

Медведев призвал идти до Киева и Одессы из-за атаки ВСУ на Курскую область Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил причины атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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