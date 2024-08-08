«Не должно быть никаких ограничений». Медведев назвал важное политическое последствие атаки ВСУ на Курскую область

Медведев призвал идти до Киева и Одессы из-за атаки ВСУ на Курскую область Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил причины атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
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