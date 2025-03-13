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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную, думаю. Преподнесли, что это красивая история, может»

Сегодня нападающий «Акрона» получил вызов на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.

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