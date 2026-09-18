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МИД России потребовал от Японии вывести американские комплексы «Тифон»

МИД России потребовал от Японии вывести американские комплексы «Тифон»

Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских наземных ракетных комплексов «Тифон».

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Новый комментарий от пользователя
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Терехов Олег

Ну вот господин губернатор доигрался с развитием Сахалина доигрался  как ребенок в песочнице понасоздавал неизвестно чего в прямой видимости с японского берега. Один удар беспилотников , а тем более ракет и Сахалин в каменном веке!Ну понятно отвечать за такую кособокость не собираешься ...