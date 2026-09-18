Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских наземных ракетных комплексов «Тифон».
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Ну вот господин губернатор доигрался с развитием Сахалина доигрался как ребенок в песочнице понасоздавал неизвестно чего в прямой видимости с японского берега. Один удар беспилотников , а тем более ракет и Сахалин в каменном веке!Ну понятно отвечать за такую кособокость не собираешься ...