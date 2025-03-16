прочность со скидкой / Смартфоны

HONOR X9c оказался одним из самых интересных смартфонов среднего класса начала этого года. При вполне обычных по большей части характеристиках у него уникальные параметры по защищенности — и это делает его особенным на фоне конкурентов.
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