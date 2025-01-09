Екатеринбурженка вырвалась из плена сектантов из 1990-х

Психиатр-нарколог из Екатеринбурга Ирина (имя изменено), вступившая летом в ряды запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» (создана в 1989-м, но активно ее филиалы действовали в 1990-х) и улетевшая в Москву, смогла вырваться из организации и вернуться домой.